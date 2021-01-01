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الشرطة تقبض على سيدة حرضت على خطف طليقها في رام الله

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على سيدة حرضت على خطف طليقها في رام الله



رام الله / سما /

 قبضت الشرطة اليوم على سيدة حرضت شخصين على إختطاف طليقها في مدينة رام الله .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن مواطناً تقدم بشكوى لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام شخصين بحجز حريته وادعيا أنهما من عناصر الشرطة وأبلغاه أنه مطلوب للقضاء على أوامر حبس وعندما شعر أنهما ليسا من عناصر الشرطة لاذ بالفرار من المركبة بعد أن سمع إتصال بينهما وبين فتاة وأبلغاها أنه معهما .

وأضافت الشرطة أنه وبالبحث والتحري تم القبض على شخصين وبتدوين إفادتهما أفادا بأن من طلب منهما القيام بذلك هو طليقة الشخص بسبب خلافات مالية بينهما. وتم القبض على طليقة المشتكي .

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما وعلى طليقة المشتكي لحين إحالتهما لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #إختطاف

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