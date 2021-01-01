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بينت يجري محادثات مع المستشار الألماني الجديد

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يجري محادثات مع المستشار الألماني الجديد



القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت اليوم الثلاثاء، محادثات مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، وهنأه على تنصيبه وتمنى له كل التوفيق.
 
وبحسب القناة 7 العبرية، أكد الجانبان على أهمية العلاقة العميقة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون المثمر بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات - الاقتصادية والسياسية والأمنية.
 
وشكر بينت المستشار شولتز على التزامه بدولة إسرائيل وأمنها.
 
وفي السياق، ناقش الجانبان أيضًا أهمية الجهود المبذولة لمنع الأسلحة النووية من إيران.
 
كما ناقش الطرفان التعامل مع فيروس كورونا في بلديهما، مؤكدين على ضرورة تظاهر الجهود في إعطاء اللقاحات.
 
ودعا بينت المستشار الألماني لزيارة إسرائيل، واتفق معه على الحفاظ على الاتصال المستمر والمباشر بينهما.

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