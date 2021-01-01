  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الموت يغيّب الأديب الفلسطيني مصطفى مرار

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يغيّب الأديب الفلسطيني مصطفى مرار



القدس المحتلة / سما /

غيّب الموت الأديب مصطفى مرار عن عمر ناهز 92 عاما، من قرية جلجولية، اليوم الثلاثاء.

ونشر الفقيد نشر المئات من القصص والمقالات الاجتماعية وقصص الأطفال، وصدرت له 18 مجموعة قصصية وست مجموعات حكايات، وبلغ مجموع الكتب التي ألفها 86 كتابا، كما أنه عرّب 22 كتابا، وترجمت قصصه إلى العربية والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية.

وكان مرار قد ولد يوم 28 شباط/ فبراير عام 1930، ولد ونشأ في أسرة من الفلاحين بجلجولية، وتعلم في كُتاب القرية، وأنهى دراسته الابتدائية في مدرسة قرية كفر جمال بسبب عدم وجود مدرسة في قريته أنداك لينتقل بعدها للدراسة والتخرج بتفوق من المدرسة الأميرية في مدينة قلقيلية، إلا أن ظروف العائلة المادية لم تساعده على متابعة التعليم فعاد إلى جلجولية للعمل إلى جانب عائلته في الزراعة.

وأصيب مرار في عام نكبة فلسطين 1948 بانفجار وفقد ساقه، ونقل للعلاج في مستشفى نابلس إلا أنه اضطر للعودة عام 1949 على إثر اتفاقية "رودوس" التي بموجبها ضمت قريته ضمن منطقة المثلث إلى الحدود الإسرائيلية.

وفي العام 1952 وبعد قيام دولة إسرائيل، أنهى دراسته في دار المعلمين في يافا ومن ثم التحق بسلك التعليم بين العام 1958 ولغاية 1961 وأعد وقدم برامج للأطفال، وعمل محررا رئيسيا لدار النشر العربي عام 1973، ولاحقا أنهى دراسته الأكاديمية بموضوعي اللغة العربية والعلوم السياسية في جامعة حيفا عام 1975، واستمر في التدريس والكتابة إلى حين تقاعده المبكر عام 1982.

ومن الجدير ذكره أنه عرضت على الكاتب مرار جائزة رئيس الحكومة الإسرائيلية للأدب العربي عام 198، ولكنه رفض تسلمها.

الأكثر قراءة اليوم

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

السعودية تضع شرطاً للتطبيع مع اسرائيل

مشعل يكشف عن تحديات تواجه حماس.. الانقسام لم يكن خيارنا.. ومستعدون لخوض الانتخابات

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

بدعم قائمة"عباس" الاسلامية.. الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

هكذا تدعم شركتا جوجل وآمازون الاستعمار الصهيوني لفلسطين

الأخبار الرئيسية

نولي الضفة اهتماما استثنائيًا.. هنية في ذكرى الانطلاقة: حماس شكلت رافعة للقضية الفلسطينية

9 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

مصر

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" ومسؤولون فوجئوا من طلب للرئيس عباس..

الاتصالات الفلسطينية