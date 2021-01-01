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"رغم أنه لا يحبه".. أولمرت يدافع عن نتنياهو أمام اتهامات ترامب.. "إنه مثير للشفقة"

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رغم أنه لا يحبه".. أولمرت يدافع عن نتنياهو أمام اتهامات ترامب.. "إنه مثير للشفقة"



القدس المحتلة / سما /

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت عن خلفه بنيامين نتنياهو وهاجم الرئيس الأمريكي السابق ترامب حول الاتهامات التي أطلقها ضد نتنياهو وقال عنه "إنه رجل مثير للشفقة ".

 
وقال أولمرة خلال المؤتمر الدولي للقيادة الإستراتيجية بين إسرائيل وأستراليا وبريطانيا، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان خطأ استراتيجيًا فادحًا من شأنه أن يقود إيران إلى صنع قنبلة نووية.
 
وأضاف: "الكل يعرف رأيي في نتنياهو، أنا لا أحبه، لا أقدره، لا أثق به أو أؤمن بنزاهته، لكن مقابلة ترامب كانت شخصية و"لمصلحته الشخصية".
 
وأشار أولمرت إلى أن نتنياهو نفذ ما كان متوقعا منه كرئيس وزراء إسرائيلي وهنأ الرئيس الأمريكي المنتخب، حتى أنه تباطأ وتأخر في إرسال التهاني إلى بايدن على فوزه في الانتخابات.
 
وانتظر حتى اصبح محرجا عدم قيام دولة اسرائيل الحليف والصديق المقرب لامريكا بتهنئة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.
 
يشار إلى أن ترامب في تصريحاته هاجم نتنياهو وقال إن تهنئته لبايدن هي خيانة للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية في وقت كان يشكك في نتائج الانتخابات.

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