هنية : حماس رافعة للقضية وانطلاقتها الـ34 لها وقع مختلف

غزة/ سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إنّ حركته شكّلت رافعة للقضية الفلسطينية "وفجرت كل كوامن الغضب والفعل ضد الاحتلال الجاثم على أرضنا المباركة".

وأشار هنية، في رسالة إلى الضفة الغربية المحتلّة بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 34 اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الانطلاقة هذا العام لها وقع يختلف عن كل ما سبق.

وأضاف "لا زالت ظلال معركة سيف القدس ماثلة وحاضرة في التأثير والفعل السياسي، وتشكّل مرحلة تختلف تمامًا عمّا سبق من عمر حركتنا المباركة وشعبنا الأبي، وتشير إلى المدى الذي نجحت هذه الحركة وأبنائها بتحقيقه من أجل فلسطين والقدس".

وشدّد على أنّ "القادم أعظم تأثيرًا وإنجازًا، وأن للقدس رجالها وللضفة أبطالها الذين يسيرون على درب العياش والهنود وأبو شخيدم".

وتابع "معركة القدس قد بدأت بسيفها، ولقد عاهدنا الله ثم شعبنا أنا لمنتصرون وأن القدس عنوان هذا الصراع وبوصلته وقبلته مبدأه ونهايته بإذن الله فالملتقى في القدس، الملتقى في القدس".

وذكر هنية أنّ حركة حماس تدرجت في الفعل المقاوم حتى باتت تشكل حالة من توازن الردع مع هذا العدو المتغطرس وتلقنه الدرس تلو الدرس في معارك وحروب أثبتت فيها القدرة على الصمود والابداع في المواجهة ومرغت أنف المحتل وجنوده.

وأوضح أنّ حركته ومنذ نشأتها تبنّت رؤية شمولية واضحة ومحددة ترتكز على الفعل الفلسطيني كرأس حربة في مواجهة هذا العدو، وتستند إلى عمق استراتيجي في هذه الأمة وتستنفر كل طاقة من العالم الحر من اجل تحرير فلسطين كلها.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس أنّ كتائب القسام الذراع العسكري للحركة "شكّلت درة التاج لحماسنا ومفخرة لكل فلسطيني وعربي وكل حر من أحرار العالم، حيث حفر مقاتلوها في الصخر، ونقبوا في أعماق البحر، وركبوا السماء".

وحول إنهاء الانقسام، أكّد هنية أنّ حركته بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح مسيرة المصالحة "التي تعتبرها ضرورة حقيقية، وقدمنا لأجلها الكثير من باب القناعة ولا زلنا على موقفنا المبدئي بضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية".