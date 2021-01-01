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لص يتسبب بحالة طوارئ للشرطة بعد سرقة 15 ثعبان أصلة ملكية

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لص يتسبب بحالة طوارئ للشرطة بعد سرقة 15 ثعبان أصلة ملكية



وكالات / سما /

تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعبانا من نوع الأصلة الملكية سرقهم لص خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.

وكان اللص قد اقتحم ضيعة بالقرب من رجبي في وركشير وفتش عما يمكن سرقته قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب عبر مقبرة.

قالت شرطة وركشير “اقتحم مجرم الضيعة وبحث عن أشياء لسرقتها قبل ان يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح”.

وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها.

عادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط أفريقيا وغربها ويصل طولها إلى 1.2 متر.

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