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رحيل المخرج المصري محمد نبيه عن عمر 91 عاما

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل المخرج المصري محمد نبيه عن عمر 91 عاما



القاهرة / سما /

توفي المخرج والممثل المصري محمد نبيه، أمس الاثنين، عن 91 عاما بعد مشوار فني امتد لأكثر من 6 عقود قدم خلالها أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية بارزة، وكان أحد أبطال الفيلم الأيقوني “المومياء”.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان إن جنازة الفنان الراحل ستشيع الثلاثاء بعد صلاة الظهر.

ولد نبيه في 1930 وكانت بدايته المهنية مهندسا للصوت، ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم “حكم قراقوش” عام 1953.

وشارك في عدة أفلام منها “أين عمري” و”صوت من الماضي” و”مع الأيام” و”ساحر النساء”، لكن دور تاجر الآثار مراد في “المومياء” للمخرج شادي عبد السلام ظل أبرز علامة في مشواره التمثيلي.

واتجه بعد ذلك للتأليف والإخراج، وقدم فيلمه التلفزيوني الأول “جريمة في الظلام” بطولة شويكار ومحمد توفيق وجلال الشرقاوي، كما قدم أفلام “أصعب جواز” و”الشيطان يدق بابك” و”المتهم” و”المشاغب 6″.

وفي عام 1988 أخرج نبيه فيلم “أنا وأنت وساعات السفر” من تأليف وحيد حامد وبطولة يحيى الفخراني ونيللي، وبعدها بعامين تعاون مرة أخرى مع نيللي في فيلم “آدم بدون غطاء” بطولة محمد صبحي.

وفي التلفزيون أخرج مسلسلات “عائلة شلش” و”فيه حاجة غلط” و”الرجل الغامض” و”متاعب المهنة” و”المدينة الهادئة” و”بنت الأسيوطي”، إضافة إلى سهرات تلفزيونية كثيرة.

وكرمه مهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والعديد من المهرجانات الأخرى.

#محمد نبيه

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