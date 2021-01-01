  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف 3 دونمات ويقتلع 120 شجرة مثمرة ويهدم بئر مياه جنوب الخليل

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة دونمات، واقتلعت 120 شجرة مثمرة، وهدمت بئر مياه جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن آليات الاحتلال جرفت 3 دونمات في خلة الفرن بقرية بيرين جنوب شرق الخليل، واقتلعت 120 شجرة زيتون ولوزيات.

وأضاف العمور، أن قوات الاحتلال هدمت بئرا لجمع مياه الأمطار، في تلك المنطقة، المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60)، والقريبة من مستوطنة "بني حيفر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بني نعيم شرق الخليل.

#الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

السعودية تضع شرطاً للتطبيع مع اسرائيل

مشعل يكشف عن تحديات تواجه حماس.. الانقسام لم يكن خيارنا.. ومستعدون لخوض الانتخابات

بدعم قائمة"عباس" الاسلامية.. الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

هكذا تدعم شركتا جوجل وآمازون الاستعمار الصهيوني لفلسطين

الأخبار الرئيسية

9 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

مصر

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" ومسؤولون فوجئوا من طلب للرئيس عباس..

20211213084500

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

الاتصالات الفلسطينية