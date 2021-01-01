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الاحتلال يهدم منزلا في سلوان.. ويكمل هدم بناية في الطور

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في سلوان.. ويكمل هدم بناية في الطور



القدس المحتلة / سما /

 هدمت جرافات بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا لعائلة حليسي في بلدة سلوان، يقع على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية.

واقتحمت طواقم البلدية برفقة القوات بأعداد كبيرة، منزلا للمواطن مجد حليسي، وبعد محاصرته بالكامل، شرعت بتنفيذ عملية هدم بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح حليسي انه قام قبل عام ببناء المنزل ، وحاول تجميد القرار دون جدوى.

وقال:" هذه منطقة مستهدفة من الاحتلال ، فهي تقع على بعد عدة أمتار من سور البلدة القديمة والأقصى".

وفي منطقة الشياح في بلدة الطور، هدمت جرافات الاحتلال ما تبقى من بناية عائلة برقان.

وأوضحت عائلة برقان أن اليات الاحتلال اقتحمت البناية التي قامت بهدمها ذاتيا الشهر الماضي، وأكملت ما تبقى من الأعمدة والركام.

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