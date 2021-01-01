حماس تنتقد زيارة بينت للامارات

غزة/ سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات، “تمثل انحدارًا قوميًا وأخلاقيًا وتخليًا عن فلسطين ومشاركة للاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وأدان إسماعيل رضوان القيادي في حماس خلال تصريح صحفي له استقبال حكومة الإمارات لبينيت، الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والذي تتزامن زيارته مع تصاعد عمليات القتل والإرهاب بحق شعبنا وتعاظم عمليات الاستيطان في أرضنا ومخططاته التهويدية في القدس المحتلة.

وأضاف أن “التطبيع المتسارع لحكومة الإمارات وخطواتها لتعزيز علاقاتها المختلفة مع المحتل الغاصب يمثل طعنة غادرة لشعبنا وخيانة للقضية والأمة ولن يعطي الشرعية للاحتلال على أرض فلسطين”.