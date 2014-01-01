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هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير أحمد أبو جابر

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للأسير أحمد أبو جابر (63 عاماً) من بلدة كفر قاسم في أراضي الـ 48 آخذة بالاستقرار، وهو يقبع حالياً داخل ما يسمى "سجن عيادة الرملة"، لكنه ما زال بحاجة لرعاية خاصة.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه قبل حوالي أسبوعين تدهور الوضع الصحي للأسير أبو جابر وفقد الوعي أثناء تواجده بمعتقل "نفحة" وتم نقله إلى مشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وهناك تم تركيب جهاز منظم لدقات القلب، وبعدها نُقل إلى "الرملة" حيث يقبع الآن.

وأضافت، أن الأسير لا يزال يشكو من تخثر للدم في القلب، وهناك تخوفات على حالته، ويتم منحه مميع للدم، للحفاظ على استقرار وضعه، علماً بأنه خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي تم إجراء عملية قسطرة له وأُعيد بعدها للمعتقل.

يشار إلى أن الأسير أبو جابر هو أحد قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ومعتقل منذ العام 1986، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى 10 سنوات، وفيما بعد تم تحديد حكمه بـ 52 عاماً، وهو من الأسرى الذين ورد اسمهم ضمن الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض أن يُطلق سراحهم نهاية آذار/ مارس من العام 2014، إلا أن الاحتلال تراجع عن تعهداته بإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى.

#أحمد أبو جابر #هيئة الأسرى

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