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"الخارجية" تدين اقتحام جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين اقتحام جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحام الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال صباح اليوم لحرم جامعة بيرزيت، والاعتداء على حرس الجامعة، وتخريب المحتويات، والممتلكات.

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الاقتحام امتدادا لهجمة الاحتلال التي تستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية بما فيها مؤسسات التعليم العالي والمدارس في الضفة الغربية المحتلة عامة، وفي القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل خاصة، وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية، التي تجّرم مثل هذه الاقتحامات.

وأكدت أن هذا الاعتداء جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال وحربه المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني، وحقوقه، وأرضه، ومقدساته، وممتلكاته، ومؤسساته.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" إدانة هذا الاقتحام، ورفع صوتها عاليا في وجه ما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات وتضييق، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا والمؤسسات التعليمية.

#وزارة الخارجية #جامعة بيرزيت #المؤسسات التعليمية #الاحتلال

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