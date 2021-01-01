4 إصابات جديدة في صفوف شباب رفح

رفح / سما /

أكد نادي شباب رفح, إصابة 4 لاعبين جدد في صفوفه, عقب لقاء الصداقة (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الممتازة.

وقال محمد الأخرس الطبيب المعالج لفريق شباب رفح, إن الرباعي وليد أبو دان, ومحمد الشاعر, ومؤمن البواب, وجمعة الهمص, أصيبوا ضد الصداقة.

وذكر الأخرس, أن أبو دان عانى من مشاكل في العضلة الخلفية, فيما أصيب الشاعر على مستوى العضلة الضامة, مبينا أنهما سيخضعان للراحة 24 ساعة, قبل تحديد فترة الغياب الحقيقية عن الملاعب.

وبخصوص الثنائي البواب, والهمص, فقد تعرضا لالتواء بسيط في الكاحل, ما يعني حاجتهما لراحة سلبية مدة يومين, قبل الرجوع للتدريبات مجددا, وفقا لطبيب "الزعيم" الرفحي.

يشار إلى أن شباب رفح يعاني من غيابات سابقة, بعد إصابة الثنائي عبد الرحمن الحميدي, ومحمد السدودي.