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فيديو+صور .. الزعيم يهزم الصداقة.. والشجاعية يعبر الهلال

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو+صور .. الزعيم يهزم الصداقة.. والشجاعية يعبر الهلال



غزة / سما /

فاز فريق شباب رفح على نظيره الصداقة (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الزعيم" رأفت القن (63), وعماد فحجان (68), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة, ويبقى رصيد الصداقة نقطة واحدة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

الهلال – اتحاد الشجاعية (0-1)

وتفوق اتحاد الشجاعية على منافسه الهلال بصعوبة (1-0).

ويدين "المنطار" بانتصاره الثمين إلى محمود سلمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (64), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث, ويتوقف رصيد الهلال عند نقطة واحدة في المركز الثامن.

دوري الأولى

ولحساب دوري الأولى, انتصر خدمات النصيرات على الأقصى (2-0), وتعادل بيت حانون الأهلي مع خدمات البريج (0-0).

دوري الثالثة

وفي دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", تفوق الجزيرة على شباب الزيتون (2-1).

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