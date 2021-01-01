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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

فمن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الفتى نوار مزهر التميمي (16 عاما) من دير نظام، ومحمد تيسير زهران (41 عاماً)، ونضال إبراهيم البيض (32 عاماً)، من دير أبو مشعل، والطالب في جامعة بيرزيت أسيد أبو عادي من منزله في بلدة كفر نعمة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها، وهم: جهاد موسى شلالدة ومحمد كوازبة من بلدة سعير، ومحمد يوسف وراسنة، وقسام عاطف حلايقة من بلدة الشيوخ، وحسن مازن ابو دبوس من بلدة ترقوميا.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة طولكرم، وهم: علي العبوشي من مدينة طولكرم، وفادي عبد الفتاح خطاب من بلدة كفر اللبد، وعمر عساف وهيثم يعقوب من بلدة فرعون.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وهما: عرابي محمود الجواريش (25 عاما) من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وموسى محمد عبد ربه من قرية الولجة غربا.

أما في محافظة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي عويس من اللبن الشرقية، بعد تصدي أهالي القرية لمحاولة اقتحام عشرات المستوطنين مدرسة بنات اللبن الثانوية.

#الضفة الغربية #الاحتلال

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