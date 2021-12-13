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المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر ليوم أمس الاثنين 13/12/2021: 

معبر كرم أبو سالم التجاري 

 التعامل مع (420) شاحنة

 استيراد عدد 377 شاحنة

تصدير عدد 35 شاحنة، 9 شاحنات فارغة

معبر رفح التجاري: 

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة: 

 استيراد شاحنة سولار واحدة

 استيراد شاحنتين بنزين

ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري: 

متابعة مغادرة 530 مسافر.

إتمام إجراءات جمركية ل602 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

#الجمارك #المعابر

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