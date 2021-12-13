المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر ليوم أمس الاثنين 13/12/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (420) شاحنة

استيراد عدد 377 شاحنة

تصدير عدد 35 شاحنة، 9 شاحنات فارغة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد شاحنة سولار واحدة

استيراد شاحنتين بنزين

ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 530 مسافر.

إتمام إجراءات جمركية ل602 مسافر وصلوا من الجانب المصري.