المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
وزارة المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر ليوم أمس الاثنين 13/12/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (420) شاحنة
استيراد عدد 377 شاحنة
تصدير عدد 35 شاحنة، 9 شاحنات فارغة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد شاحنة سولار واحدة
استيراد شاحنتين بنزين
ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 530 مسافر.
إتمام إجراءات جمركية ل602 مسافر وصلوا من الجانب المصري.