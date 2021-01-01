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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يبعد أربعة مواطنين عنه

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يبعد أربعة مواطنين عنه



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما أبعدت سلطات الاحتلال 4 مواطنين بينهم سيدة عن باحاته لمدة أسبوعين.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي السياق، أبعدت سلطات الاحتلال الشابين المقدسيين رشيد الرشق وسفيان العجولي عن الاقصى لمدة أسبوعين، كما أبعدت الأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان أبو صبيح عن المسجد الأقصى للفترة ذاتها، وأصدرت قرارا بمنعه من السفر، لمدة شهر قابل للتجديد.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشابين الرشق والعجولي، والمحرر الفاخوري وزوجته أمس، ضمن حملة اعتقالات استهدفت عددًا من المقدسيين، ومدّدت اعتقال بعضِهم، وأفرجت عن آخرين بشروط.

#الاحتلال #القدس #المسجد الاقصى

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