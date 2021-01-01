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الصحة بغزة: حالتا وفاة وتسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 40 حالة

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: حالتا وفاة وتسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 40 حالة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاتين و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1160 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 40 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 188660، بينهم 1730 حالة نشطة و185261 حالة تعافٍ و1669 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 65، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 521600.

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