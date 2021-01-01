  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت احرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":  

- النشر حول القصف الإسرائيلي لأهداف كيماوية سورية ليس صدفة بل رسالة واضحة لأمريكا وإيران أن إسرائيل جدية بنواياها ضد السلاح غير التقليدي في المنطقة   

-  المعارك الداخلية في وزارة التربية والتعليم هي الفشل في تطعيم الأولاد في إسرائيل   

- الوحدة في الإمارات: لقاء بينت رئيس الحكومة الإسرائيلية مع  ولي عهد الإماراتي محمد بن زايد وتوجيه دعوة له لزيارة إسرائيل   

-  تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: وحدة عسكرية أميركية قتلت المئات من المدنيين الأبرياء في سوريا ووزارة الدفاع تدعم هؤلاء الجنود   

- مليار دولار لحملة التشهير بإسرائيل   

- وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: اهتمام أميركي بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

"معاريف":

-  المعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط والهدف السلاح الكيماوي السوري   

- ارتفاع عدد المصابين بكورونا وبالمتحور الجديد: الممرضات والممرضين سيضربون غدا عن العمل في كافة المستشفيات الإسرائيلية احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية   

"هآرتس":

-  بعد فرض العقوبات على شركة التجسس الإسرائيلية "nso" وتخوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من انهيار الشركة   

- قصف مواقع للسلاح الكيماوي في سوريا الهدف منه الحفاظ على الوضع القائم القديم وبينت يتقرب من الإمارات لكن لن يجد الدعم لأي إجراء يتخذ ضد إيران   

- وزير الأمن الداخلي عومر بارليف يندد بعنف المسؤولين أمام مسؤولة كبيرة لإدارة بايدن ويهاجم من قبل اليمين   

 - تشكيل وحدة احتياط من حرس الحدود لمعالجة المظاهرات والمواجهات في المدن المختلطة   

-  مديرة مدرسة عربية في اللد طلبت الانتقال للتعليم عن بعد بسبب العنف بين الطلاب على خلفية الخلافات، والوزارة ترفض الطلب   

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..

أحداث مؤسفة واشتباكات مسلحة خلال تشييع جثمان الشهيد كيال وسط مدينة نابلس

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

السعودية تضع شرطاً للتطبيع مع اسرائيل

مشعل يكشف عن تحديات تواجه حماس.. الانقسام لم يكن خيارنا.. ومستعدون لخوض الانتخابات

صور : بينت يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات

هكذا تدعم شركتا جوجل وآمازون الاستعمار الصهيوني لفلسطين

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

مصر

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" لهذا السبب...

20211213084500

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

القدس

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تنذر الأحداث الأخيرة بثورة فلسطينية تمتد من البحر إلى النهر؟

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

الاتصالات الفلسطينية