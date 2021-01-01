القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت احرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

- النشر حول القصف الإسرائيلي لأهداف كيماوية سورية ليس صدفة بل رسالة واضحة لأمريكا وإيران أن إسرائيل جدية بنواياها ضد السلاح غير التقليدي في المنطقة

- المعارك الداخلية في وزارة التربية والتعليم هي الفشل في تطعيم الأولاد في إسرائيل

- الوحدة في الإمارات: لقاء بينت رئيس الحكومة الإسرائيلية مع ولي عهد الإماراتي محمد بن زايد وتوجيه دعوة له لزيارة إسرائيل

- تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: وحدة عسكرية أميركية قتلت المئات من المدنيين الأبرياء في سوريا ووزارة الدفاع تدعم هؤلاء الجنود

- مليار دولار لحملة التشهير بإسرائيل

- وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: اهتمام أميركي بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

"معاريف":

- المعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط والهدف السلاح الكيماوي السوري

- ارتفاع عدد المصابين بكورونا وبالمتحور الجديد: الممرضات والممرضين سيضربون غدا عن العمل في كافة المستشفيات الإسرائيلية احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية

"هآرتس":

- بعد فرض العقوبات على شركة التجسس الإسرائيلية "nso" وتخوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من انهيار الشركة

- قصف مواقع للسلاح الكيماوي في سوريا الهدف منه الحفاظ على الوضع القائم القديم وبينت يتقرب من الإمارات لكن لن يجد الدعم لأي إجراء يتخذ ضد إيران

- وزير الأمن الداخلي عومر بارليف يندد بعنف المسؤولين أمام مسؤولة كبيرة لإدارة بايدن ويهاجم من قبل اليمين

- تشكيل وحدة احتياط من حرس الحدود لمعالجة المظاهرات والمواجهات في المدن المختلطة

- مديرة مدرسة عربية في اللد طلبت الانتقال للتعليم عن بعد بسبب العنف بين الطلاب على خلفية الخلافات، والوزارة ترفض الطلب