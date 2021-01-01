فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت احرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
- النشر حول القصف الإسرائيلي لأهداف كيماوية سورية ليس صدفة بل رسالة واضحة لأمريكا وإيران أن إسرائيل جدية بنواياها ضد السلاح غير التقليدي في المنطقة
- المعارك الداخلية في وزارة التربية والتعليم هي الفشل في تطعيم الأولاد في إسرائيل
- الوحدة في الإمارات: لقاء بينت رئيس الحكومة الإسرائيلية مع ولي عهد الإماراتي محمد بن زايد وتوجيه دعوة له لزيارة إسرائيل
- تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: وحدة عسكرية أميركية قتلت المئات من المدنيين الأبرياء في سوريا ووزارة الدفاع تدعم هؤلاء الجنود
- مليار دولار لحملة التشهير بإسرائيل
- وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: اهتمام أميركي بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
"معاريف":
- المعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط والهدف السلاح الكيماوي السوري
- ارتفاع عدد المصابين بكورونا وبالمتحور الجديد: الممرضات والممرضين سيضربون غدا عن العمل في كافة المستشفيات الإسرائيلية احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية
"هآرتس":
- بعد فرض العقوبات على شركة التجسس الإسرائيلية "nso" وتخوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من انهيار الشركة
- قصف مواقع للسلاح الكيماوي في سوريا الهدف منه الحفاظ على الوضع القائم القديم وبينت يتقرب من الإمارات لكن لن يجد الدعم لأي إجراء يتخذ ضد إيران
- وزير الأمن الداخلي عومر بارليف يندد بعنف المسؤولين أمام مسؤولة كبيرة لإدارة بايدن ويهاجم من قبل اليمين
- تشكيل وحدة احتياط من حرس الحدود لمعالجة المظاهرات والمواجهات في المدن المختلطة
- مديرة مدرسة عربية في اللد طلبت الانتقال للتعليم عن بعد بسبب العنف بين الطلاب على خلفية الخلافات، والوزارة ترفض الطلب