رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى، شهيدا برصاص الاحتلال في نابلس وتجريف أرض في حي الشيخ جراح.

كما تناولت الكشف عن مخططات لإقامة 6 مستوطنات في القدس، والمصادقة على إقامة 118 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- دويكات: ما جرى بنابلس وبيت لحم يأتي في إطار حرف البوصلة عن سياقها الطبيعي

- خوري يسلم رسالة من الرئيس إلى نظيره الأرميني

- جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد جميل كيال

- الرئيس يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية

- مخططات لإقامة 6 مستوطنات في قلب أحياء فلسطينية بالقدس

- مجلس الوزراء يقر العديد من المشاريع التنموية لمحافظة قلقيلية

- قيادة فصائل منظمة التحرير بلبنان في حالة انعقاد دائم لتطويق الأحداث وارتداداتها على المخيمات

- "الهيئة المستقلة" والعوض يطالبان "حماس" بعدم معارضة إجراء الانتخابات المحلية في غزة

- المفتي يدين تصريحات عضو كونغرس أميركي دعا إلى تفكيك "الأقصى"

- لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

- الدكتور عدوان البرغوثي: لن نسمح بالتشكيك بعملية النطف المحررة التي تتم وفق ضوابط شرعية وعلمية

- مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة يبدأ أعماله غدا في القاهرة

- الرئيس التونسي يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 كانون الأول 2022

- وفاتان و412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و213 حالة تعافٍ

- الجميل.. شهيد نابلس

- البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار

"الأيام":

- الرئيس يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

- دويكات: ما جرى في نابلس وبيت لحم يأتي في إطار حرف البوصلة عن سياقها الطبيعي

- استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال لنابلس.. البدء بتجريف أرض صودرت في الشيخ جراح

- الكشف عن مخططات استيطانية إسرائيلية في القدس ستؤدي لطرد مواطنين من بيوتهم

- المصادقة على إقامة 118 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

- الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في قلقيلية وتقر حزمة من المشاريع التنموية للمحافظة

- رئيس مجلس المستوطنات يطالب بدهم 95 ألف منزل.. شاكيد: لدى الحكومة التزام بمواجهة البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"

- اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة تطلق المرحلة الثانية من مشروعاتها

- الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بعد قضاء 16 شهراً في السجون الإسرائيلية

- "كورونا": حالتا وفاة، و412 إصابة

- اتفاق إسرائيلي إماراتي لتعزيز التعاون ومحمد بن زايد يقبل دعوة لزيارة إسرائيل

- أمريكا ترفض طلبا إسرائيليا بتبكير تسليم طائرتي تزويد وقود

- "واشنطن بوست": إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيماوية سورية في العامين الماضيين

- الرئيس التونسي يعلن تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام ويمدد تجميد البرلمان

- بريطانيا تسجل أول وفاة بمتحور "أوميكرون" وسط حماية تطعيم لاحتوائه

"القدس":

- الرئيس يطلع مساعدة وزير خارجية أميركا على ممارسات إسرائيل المقوضة لحل الدولتين

- مصر تعلن المرحلة الثانية من إعادة إعمار غزة

- حارس أملاك الغائبين يعد مخططات استيطانية واسعة تستهدف تهجير عائلات فلسطينية من القدس

- المصادقة على بناء 118 وحدة استيطانية بالجيب وبيت أمر ونحالين

- شهيد برصاص الاحتلال في نابلس وتجريف استيطاني بحي الشيخ جراح

- مشعل: بعد 34 عاما من انطلاقتها.. حماس لم تغير هويتها ولم تبدل رؤيتها

- الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في قلقيلية وتقر العديد من المشاريع التنموية

- الشيخ رائد صلاح بعد الإفراج عنه: عشت أياما قاسية في العزل وأشكر كل من وقف إلى جانبي في محنتي

- كيف تدعم جوجل الاستعمار الصهيوني لفلسطين

- مستوطنون برفقة وحماية جنود الاحتلال يقتحمون الأقصى

- وفاتان في طولكرم وجنين و412 إصابة جديدة بكورونا

- مسؤولون فلسطينيون: إسرائيل تسابق الزمن لفرض واقع جديد في القدس

- بينت يختتم زيارته للإمارات وابن زايد يقبل دعوته لزيارة إسرائيل

- بوتين: عملت سائق تاكسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي