  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين جهاد موسى شلالدة ومحمد كوازبة، عقب دهم منزليهما في بلدة سعير، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف وراسنة، وقسام عاطف حلايقة من بلدة الشيوخ، وحسن مازن ابو دبوس من بلدة ترقوميا.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: عاطف رباع، وطالب وصقر الجندي، وسامر دبابسة، كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..

أحداث مؤسفة واشتباكات مسلحة خلال تشييع جثمان الشهيد كيال وسط مدينة نابلس

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

السعودية تضع شرطاً للتطبيع مع اسرائيل

مشعل يكشف عن تحديات تواجه حماس.. الانقسام لم يكن خيارنا.. ومستعدون لخوض الانتخابات

صور : بينت يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات

هكذا تدعم شركتا جوجل وآمازون الاستعمار الصهيوني لفلسطين

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

مصر

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" لهذا السبب...

20211213084500

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

القدس

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تنذر الأحداث الأخيرة بثورة فلسطينية تمتد من البحر إلى النهر؟

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

الاتصالات الفلسطينية