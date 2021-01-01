الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من مناطق بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اربعة مواطنين من طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت علي العبوشي من مدينة طولكرم، وفادي عبد الفتاح خطاب من بلده كفر اللبد شرق طولكرم، وعمر عساف وهيثم يعقوب من بلدة فرعون جنوب المحافظة، بعد مداهمة منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال المحافظة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الجريح نضال عطا، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل والشاب مهدي البرغوثي، كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد تيسير زهران من القرية، علما أنه تحرر قبل أيام بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.

كما اعتقل الاحتلال الشابين نوار مزهر التميمي ومصطفى ليث التميمي بعد اقتحام قرية دير نظام المجاورة، وتخريب بمنزل والد الشهيد فراس التميمي.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين، وهما: عرابي محمود الجواريش (25 عاما) من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وموسى محمد عبد ربه من قرية الولجة غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا منازل الاشقاء طالب، وطه، واحمد قاسم الشيخ، وعبثوا بمحتوياتها في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.