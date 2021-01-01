الاحتلال يطلق النار على الشريط الحدودي لقطاع غزة

غزة/ سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة في عرض البحر وعلى طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي بسبب حالة الضباب الكثيف.

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين وفي المناطق الحدودية البحرية منعًا لاقتراب أي مركبة منها بسبب حالة الضباب، فيما أطلقت رشاشات آلية، ودبابات النار على الحدود البرية تجاه الأراضي الزراعية والمفتوحة منعًا لاقتراب أي من المواطنين من الجدار الأمني.