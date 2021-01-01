الطقس: أجواء باردة وأمطار غزيرة

رام الله/سما/

تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء بإمتداد منخفض جوي سريع يؤثر على البلاد جالباً الأمطار التي قد تكون غزيرة في بعض الفترات والأجواء الشتوية المميزة لنحو 12 ساعة أو قد يزيد قليلاً.

ومن المتوقع أن تسود اليوم أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، ومع ساعات العصر والمساء تبدأ موجة أمطار رعدية بعبور البلاد بإذن الله، بحيث تعم معظم المناطق الشمالية والوسطى وصولاً الى وسط صحراء النقب.

ومن المتوقع أن تكون الهطولات في ساعات الليل غزيرة وتسود أجواء باردة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية متوسطة السرعة.

ومن المتوقع ان يستمر تساقط الأمطار حتى ساعات الصباح من يوم غد الأربعاء مع تراجع واضح في حدة الأجواء الماطرة بمشيئة الله تعالى، ومن ثم من المتوقع أن يستقر الجو كلما إتجهنا نحو ساعات الظهيرة .

وفي يوم غد الأربعاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها بقليل، وتسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.

وفي يوم بعد غد الخميس لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً، ويكون الجو اليوم بارداً نسبياً نهاراً، وتغطي السماء اليوم كميات من السحب المتفرقة مع فرصة فرصة لهطولات مطرية على السواحل وبعض المناطق في شمال ووسط البلاد، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية.

ومن المتوقع أن تتاثر البلاد إن شاء الله بإمتداد منخفض جوي سريع يوم الجمعة ويطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة وتتساقط الأمطار المتفرقة على فترات.