قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة بيرزيت

رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، حرم جامعة بير زيت شمال مدينة رام الله ،وداهمت مبنى كلية العلوم.

وداهم عشرات الجنود المشاة الحرم الجامعي، وشرعوا باقتحام مبنى كلية العلوم، وذلك قبيل تنظيم أي نشاط طلابي إحياء لذكرى انطلاقة حماس الرابعة والثلاثين.

واندلعت مواجهات في محيط الجامعة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، بعد قيام الشبان بإشعال الإطارات ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، أعقبها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني.

وتلقى المئات من طلبة جامعتي بير زيت والنجاح خلال الأيام الماضية، رسائل تهديد وتحذير من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، تحذرهم من المشاركة بأنشطة الكتلة الإسلامية.