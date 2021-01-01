بعد "الحملة الشرسة" ضده..الشاب خالد يخرج عن صمته ويكشف هوية منتخبه المفضل في كأس العرب

وكالات/سما/

كشف الفنان خالد حاج إبراهيم، المعروف بالشاب خالد، يوم السبت، هوية المنتخب الذي يشجعه في بطولة كأس العرب المقامة حاليا بقطر، تزامنا مع القمة "المغاربية" بين منتخبي المغرب والجزائر.

وقال الشاب خالد في منشور له، عبر حساباته الرسمية على وسائط التواصل الاجتماعي، إنه سيكون سعيدا بعودة كأس مونديال العرب "قطر 2021"، إلى ما أسماه "المنطقة المغاربية الموحدة".



وأضاف الفنان أنه يحلم دائما بمغرب كبير موحد، وسيدعم "دائما" المنطقة المغربية "الموحدة"، على حد تعبيره.

ورد الشاب خالد على الحملة "الشرسة" التي استهدفته بعد تداول أغنية من أدائه، قيل إنها مشجعة للمنتخب المغربي في الكأس العربية.

وأبدى العديد من رواد وسائط التواصل الاجتماعي بالجزائر غضبهم من الشاب خالد بعد تداول هذه الأغنية.

وحسب نشطاء، تحمل الأغنية عنوان "المغرب للأبد"، وتغنى فيها الشاب خالد بقوة المنتخب المغربي منذ انطلاق منافسة كأس العرب.

كما هاجم الممثل والمغني رضا حميد، المعروف بالاسم الفني "سيتي 16" الشاب خالد، بالرغم من أن الأغنية قديمة وتم إعادة تداولها.



وقال رضا "سيتي 16" في منشور له على فيسبوك: "حتى ولو أن الأغنية قديمة على الرغم من أنها نشرت منذ 6 ساعات، لكنهم استخدموها ضدنا".

وأضاف: "خالد لا يهمني كفنان ولا كشخص، لكن ليلة مباراة المغرب تخرج أغنية وتنشر في اليوتوب لتناصر بها فريقهم على حساب فريقنا الوطني على جال زوج دورو هذا غير مقبول".

ودافع الشاب خالد عن نفسه بالقول إن "الفنان لا يجب أن يصنع التوترات، بل العكس دور الفنان يتمثل في إنهاء هذه التوترات".

وختم الشاب خالد حديثه قائلا: "نحب بعضنا البعض وقبل كل شيء نحب بعضنا البعض على قيد الحياة، السلام والأخوة للجميع".