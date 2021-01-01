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الدولار يرتفع متأثرا بتوقعات إغلاق الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 03:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يرتفع متأثرا بتوقعات إغلاق الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات



وكالات/سما/

ارتفع الدولار مساء الاثنين متأثرا بتوقعات تؤكد إغلاق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مشتريات السندات قبل موعدها.


وحسب رويترز ينتظر المستثمرون مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليعلن أنه سينهي مشترياته من السندات في وقت أقرب مما كان متوقعا، حيث يبحثون عن أدلة حول توقيت رفع أسعار الفائدة في عام 2022.


وبالإضافة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيتخذ البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، وبنك النرويج، من بين آخرين، قرارات بشأن السياسة النقدية في الأيام المقبلة.

في المقابل انخفض اليورو، لأنه يُنظر إليه على أنه عرضة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بسبب التوقعات، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعدل سياسته النقدية بسرعة أكبر من البنك المركزي الأوروبي.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.2% إلى 96297 وحدة، وخسر اليورو 0.2% إلى 1.1291 دولار، فيما ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى 113.49 ين.


من جهته قال جو مانيمبو، كبير المحللين في "ويسترن يونيون بيزنيس" في واشنطن: "لقد استبعدت السوق أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي عمليات شراء السندات في الربع الأول، ويتوقع أن يضع رفع سعر الفائدة بقوة على الطاولة في وقت مبكر من هذا الصيف".


وخسر الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3216 دولار بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد إن بريطانيا تواجه "موجة عارمة" من حالات البديل أوميكرون.

#الدولار #ارتفاع الدولار

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