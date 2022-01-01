ايران: جهات مقربة من الحرس الثوري تتوعد "إسرائيل"بتحرير القدس..

طهران/سما/

حذرت قناة "فيلق القدس" الإيرانية وحساب على "تويتر" محسوب على الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من "الإقدام على أي حماقة" ضد طهران.

وقال حساب "كنال سباه" المقرب من الحرس الثوري في تغريدة: "إذا أقدم الكيان الصهيوني على أية حماقة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة ليس فقط لتدمير تل أبيب وحيفا، وإنما لتحرير القدس الشريف".

وأضاف: "لو تعرض أمن أراضي إيران المقدسة للخطر، لن يتمتع أحد بالأمن، سواء كان على بعد ألف كيلومتر أو عشرة آلاف كيلومتر".

ونشرت قناة "فيلق القدس" التغريدة ذاتها، مشيرة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن نشر "صواريخ عابرة للقارات أو صواريخ تستطيع حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء" على الحدود الغربية لإيران، إلى جانب استعداد وحدات الطائرات المسيرة غرب البلاد ودخولها في حالة التأهب.