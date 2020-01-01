ولي عهد أبوظبي يقبل دعوة بينيت لزيارة "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة منه لزيارة إسرائيل.



وذكر مكتب بينيت أنه غادر الإمارات التي كان يزورها يومي الأحد والاثنين، حيث وجه دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد ليزور إسرائيل، مضيفا أن ولي عهد أبو ظبي وافق على ذلك.

وقال بينيت في كلمة مصورة قبل أن يتوجه إلى إسرائيل: "أختتم زيارة بالغة الأهمية إلى الإمارات. أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على الاستقبال بحفاوة خاصة وعلى المحادثات العميقة والصادقة والجوهرية".

وتابع: "تحدثنا خلال اليوم عن قوة للبلدين، إن هدفنا هو توسيع العلاقات لكي يكون هناك سلام ليس فقط بين القادة بل إنما بين شعبينا".

وهذه الزيارة هي الأولى المعلنة لأي رئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات على الإطلاق.



وبحث بن زايد وبينيت، حسب وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، وذلك في إطار "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الطرفان في العام الماضي.

وقبيل المحادثات قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، إن بينيت سيبحث مع آل نهيان قضية إيران، والتي كانت، حسب مصادر متعددة، من أبرز العوامل التي دفعت الإمارات وإسرائيل إلى توقيع معاهدة سلام في سبتمبر 2020 برعاية الولايات المتحدة.