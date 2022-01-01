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تقرير: جيش الاحتلال يضيف 500 وظيفة بسلاح الجو والاستخبارات تجهيزا لشن هجوم محتمل على إيران

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 02:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: جيش الاحتلال يضيف 500 وظيفة بسلاح الجو والاستخبارات تجهيزا لشن هجوم محتمل على إيران



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "والا" العبري بأن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي صادق بشكل استثنائي على إضافة 500 وظيفة دائمة في سلاح الجو وفي قسم الاستخبارات العسكرية "أمان".

وأشار الموقع في تقرير أعده إلى أن هذه الخطوة جاءت كجزء من تجهيزات لشن هجوم محتمل ضد إيران.


وأضاف أنه "في بداية يناير سيفتتح عام استعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران، والتي تتضمن بشكل أساسي عددا متنوعا من الخطط الهجومية القابلة للتنفيذ لمهاجمة إيران واليمن، والتي تعرف أنها في الدائرة الثانية بالنسبة لإسرائيل، حيث يشكل الإيرانيون قوات من الممكن أن تهدد الجبهة الداخلية في إسرائيل من خلال إرسال طائرات مسيرة". 

وتابع أن "معظم الوظائف سيتم تشغيلها بموجب ميزانية خاصة صادقت عليها الحكومة، وستمنح لسلاح الجو الإسرائيلي الذي يعد لخطة هجومية واسعة يعمل عليها طواقم طيران في خدمة الاحتياط، وبسبب كثافة التدريبات والاستعدادات سينتقلون إلى الخدمة الدائمة".

وأوضح أن "الجزء الثاني من الوظائف سيخصص إلى قسم الاستخبارات، الذي يتطلب منه الكشف عن معلومات هامة تخفيها إيران وأيضا لتحديد المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بالبرامج الإيرانية القائمة".

ونقل عن مسؤولين في قسم العمليات قولهم إن "حجم النقاشات عن جاهزية الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران اتسعت خمسة أضعاف خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالعام الماضي".

#ايران #الجيش الاسرائيلي

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