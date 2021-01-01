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المؤسسة الامنية توضح ملابسات الاشتباك مع مسلحين اثناء تشييع جثمان الشهيد كيال

الإثنين 13 ديسمبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤسسة الامنية توضح ملابسات الاشتباك مع مسلحين اثناء تشييع جثمان الشهيد كيال



نابلس / سما /

 اصدرت المؤسسة الامنية اليوم، بيانا اوضحت فيه ملابسات الاشتباك مع مسلحين، اثناء تشييع جثمان الشهيد جميل كيال في نابلس اليوم.

واوضح البيان، انه واثناء تشييع الشهيد بمراسم رسمية بحضور المحافظ اللواء ابراهيم رمضان وقادة الاجهزة الامنية، حاول بعض المسلحين الالتحاق بالجنازة واطلاق النار، وحينها قامت الدوريات المشتركة بالتواصل مع المسلحين وابلاغهم بضرورة الانسحاب من الجنازة والسماح باكمال مسيرها بشكل طبيعي .

واضاف البيان. :” ان المسلحين الانصياع للاوامر، وقاموا باطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة المتواجدة في منطقة الدوار، رغم التحذيرات المسبقة والتواصل والحديث مع جميع الجهات بعدم خروج مسلحين الى منطقة الدوار وعدم تواجد أي مظاهر مسلحة”.

وتابع البيان انه في حينها:” اندلعت مواجهات شغب مع الدوريات المشتركة، والتي مهمتها الحفاظ على الامن والقانون ومنع أي مظاهر مسلحة التي قد تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى تشييع جثمان الشـ ـهيد ،حيث شهدنا كما هو معلوم للجميع وجود اصابات في صفوف المدنيين نتيجة خروج مظاهر مسلحة في مسيرات ومهرجانات سابقة ، حيث قامت الدوريات المشتركة بالتعامل مع المسلحين حسب القانون ووفق قواعد الاشتباك والتدرج باستخدام القوة “.

واوضح البيان انه تم التعامل مع المسلحين باطلاق قنابل الصوت والغاز وعدة طلقات تحذيرية في الهواء، ولاذ المسلحين بالفرار باتجاه أزقة البلدة القديمة، وانسحبت الدوريات المشتركة من المكان فيما استكمل تشييع جثمان الشـ ـهيد ومواراته الثرى في المقبرة الشرقية .

#المؤسسة الامنية #الاجهزة الامنية الفلسطينية #الشهيد جميل كيال #نابلس

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