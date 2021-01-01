خوري يلتقي وزير خارجية أرمينيا والبطريرك الأعلى الكاثوليكوس كاريكين الثاني

رام الله / سما /

التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، اليوم الاثنين، بوزير خارجية جمهورية أرمينيا ارارات ميرزويان.

ونقل خوري خلال اللقاء تحيات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وتطرق إلى دور اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في العمل على تثبيت الوجود الأصيل للمسيحيين في المشرق، خاصة في فلسطين، وفي العاصمة الأبدية القدس.

وأشاد بالمواقف الإيجابية لأرمينيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بكافة المحافل الدولية، مؤكدا على رسالة الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الأرميني سركيسيان، بضرورة تطوير العلاقات الفلسطينية الأرمنية بما يعكس الروابط التاريخية للشعبين والوجود الأرمني في العاصمة المحتلة القدس.

وشدد على ضرورة تعزيز الحضور الكنسي المسيحي في الأرض المقدسة، في القدس، وعلى دور أبنائنا الأرمن في الحفاظ على هذا الإرث القائم منذ القرن الخامس للميلاد، مؤكدا أهمية القانون الدولي وقرارات مؤسسات المنظومة الدولية، بما يخص فيها مدينة القدس المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة وفسيفسائها وتركيبتها ومكانتها.

بدوره، أشار ميرزويان إلى ضرورة تطوير العلاقات واستمرار الحوار والتنسيق بما يخدم القضايا الأرمنية والفلسطينية المشتركة.

كما التقى خوري، بالبطريرك الأعلى للكنيسة الأم الأرمنية الارثوذكسية الكاثوليكوس كاريكين الثاني، في مقر البطريركية “اتشميازين”، حيث نقل له تحيات الرئيس محمود عباس، ودعوته له لزيارة الأرض المقدسة، فلسطين.

وشدد خوري خلال اللقاء على اهمية القانون الدولي، وقرارات مؤسسات المنظومة الدولية، بما فيها ما يخص مدينة القدس المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة وفسيفسائها وتركيبتها ومكانتها.

بدوره، عبر البطريرك الاعلى عن تقديره للرئيس محمود عباس، وصلواته للأرض المقدسة ليعم فيها الحق والعدل والسلام.

وحضر اللقاءين سفير فلسطين لدى الدنمارك مانويل حساسيان، وسفير فلسطين لدى دولة الفاتيكان عيسى قسيسية، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين السفير عمر عوض الله.