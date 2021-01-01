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اللواء الرجوب يترأس إجتماعا للجنة العشائرية العليا للإصلاح

الإثنين 13 ديسمبر 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء الرجوب يترأس إجتماعا للجنة العشائرية العليا للإصلاح



جنين / سما /

 ترأس محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ،اليوم، إجتماعا للجنة العشائرية العليا للإصلاح في قاعة المحافظة. حيث توجهت اللجنة بعد الإجتماع إلى بلدة قباطية لنزع فتيل الأزمة ورفع راية الصلح العشائري بين عائلتي آل حنايشة وآل خريمية في بلدة قباطية وإعادة الأمن والطمأنينة للبلدة ولمحافظة جنين، بعد أن تم أخذ عطوة أمنية من العائلتين لمدة خمسة أيام كان قد تقدم بها محافظ جنين وانتهت مدتها.

وجاء ذلك بمشاركة رجل الإصلاح العشائري الشيخ داوود الزير، وعميد لجنة الإصلاح العشائري في المحافظة فخري تركمان، ووكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، والعميد موسى جرادات مدير عام إدارة السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في الأجهزة الأمنية، ومفتي محافظة جنين الشيخ محمد أبو الرب، ومنسق ملف السلم الأهلي في المحافظة منصور السعدي وأعضاء لجنة الإصلاح .

وأكد الرجوب، على جهود الجميع في دعم مساعي الخير بين العائلتين وحقنا للدماء وصولا إلى الصلح العائلي حفاظا على السلم الأهلي والأمن والإستقرار .

بدوره، قال الشيخ داوود الزير:” أن دورنا هو الحفاظ على السلم الأهلي ومنع إزهاق الأرواح، وأي خسارة من شبابنا هو خسارة لشعبنا.

واضاف:” عملنا مكمل لجهود المؤسسة الأمنية في الحفاظ على النظام والقانون لإيصال شعبنا إلى بر الأمان وسنستمر بذلك حتى ينعم الجميع بالأمن والكرامة”.

وأكد أبو الرب، على موقف أهالي بلدة قباطية الرافض لكافة المظاهر السلبية والخروج عن النظام والتأكيد على تعزيز السلم الأهلي وتطبيق القانون، ومثمنا جهود محافظ جنين وأهل الخير في تحقيق التهدئة بين العائلتين.

#محافظ جنين #اللواء أكرم الرجوب

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