تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

وأطلع الرئيس، الضيفة، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس، أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.