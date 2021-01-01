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نتنياهو: إطلاع الولايات المتحدة مسبقًا على تنفيذ عمليات في إيران خطأ فادح

الإثنين 13 ديسمبر 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إطلاع الولايات المتحدة مسبقًا على تنفيذ عمليات في إيران خطأ فادح



القدس المحتلة / سما /

قال زعيم المعارضة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، في بداية اجتماع حزبه (الليكود) ان "هذه الحكومة تهتم فقط بنفسها، وللوظائف والتعيينات، إنها شركة توظيف".

 وأضاف: "رأيتُ تقريرًا في صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن إسرائيل تُطلِع الولايات المتحدة على عملياتها وخططها في التعامل مع إيران إذا كان هذا صحيحًا، فهذا خطأ فادح".

وتابع نتنياهو: "ليس سرا على احد بأن الحكومة الحالية تعارض أي هجوم على إيران. لذلك، فإن التزام بينيت ولابيد بتحديث الإدارة الأمريكية بشكل مسبق واتباع سياسة "عدم المفاجآت" هي في الواقع دعوة لإحباط أي نشاط مهم يمكن أن يوقف البرنامج النووي ".

جاءت تصريحات نتنياهو هذه بعد ايام من زيارة وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس للولايات المتحدة الامريكية ولقاءه الخميس الماضي، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وركز المحادثات بشكل أساسي على إيران وسعيها المستمر للحصول على القدرة النووية.

#المعارضة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #حزب الليكود #ايران #الحكومة الاسرائيلية

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