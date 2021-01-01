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مرج ابن عامر: حريق في نفق قيد الإنشاء وتخليص عمال

الإثنين 13 ديسمبر 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرج ابن عامر: حريق في نفق قيد الإنشاء وتخليص عمال



القدس المحتلة / سما /

شبّ حريق بعد عصر اليوم، الإثنين، في نفق قيد الإنشاء بالقرب من بلدة الطيبة الزعبية بمنطقة مرج ابن عامر، على إثره جرى تخليص عمال عالقين في المكان.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن طواقم معززة من الإسعاف والإنقاذ وصلت إلى المكان وعملت على تخليص عدد من العمال من داخل النفق.

ولم يبلغ، حتى اللحظة، عن وقوع إصابات بين العمال الذين واجهوا صعوبة في الخروج من النفق بفعل الدخان الكثيف في المكان.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا الساعة 15:02 حول حريق في نفق قيد الإنشاء بمحاذاة مفرق ’كوخاف هيردين’، وقد تمكن 14 عاملا من الخروج بشكل ذاتي من النفق حيث خضعوا للفحوصات دون الحاجة لتقديم العلاج لهم”.

وأورد أن 14 عاملا خضعوا للعلاج إثر استنشاقهم الدخان وهم بحالة وصفت بالطفيفة، وجرى نقل 3 منهم إلى المركز الطبي “بادا- بوريا” (مستشفى بوريا) لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

#مرج ابن عامر #حريق #نفق قيد الإنشاء

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