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تشمل 6 مشاريع.. مصر تعلن عن بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة

الإثنين 13 ديسمبر 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشمل 6 مشاريع.. مصر تعلن عن بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة



غزة / سما /

علنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الاثنين، عن بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته قوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة.

وقالت اللجنة، خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار جنوب قطاع غزة، إن مشروعات إعادة الاعمار تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الفرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة وإتاحة الفرص للشركات الفلسطينية المحلية للمشاركة في إعادة الاعمار.

وأشارت أن المرحلة الأولى انتهت بإزالة الركام عقب دخول آليات مصرية وتم انجاز هذه المرحلة في حوالي 65 يوم برفع 85 ألف متر مكعب من الركام.  

ونوهت إلى أن المرحلة الثانية تشمل 6 مشاريع، الأولى تطوير الواجهة البحرية للكورنيش شمال غزة، وتمت عمليات الحفر والردم، وبدأ المقاول الفلسطيني أعمال الطرق والبنية التحتية.

ولفتت إلى أن المشروع الثاني هو إنشاء 3 مدن سكنية، الأولى في الزهراء "دار مصر 1"، والثانية في جباليا "دار مصر 2"، والثالثة في بيت لاهيا "دار مصر 3".

وأوضحت أن المشروع الثالث، تطوير التقاطعات الهامة لمدينة غزة، مفترقي الشجاعية والسرايا بإنشاء 2 كوبري لفك الاختناقات في المنطقتين، فيما لم تذكر بقية المشاريع.

#اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي #مصر #اسرائيل

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