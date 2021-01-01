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عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في أحداث مايو

الإثنين 13 ديسمبر 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في أحداث مايو



القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست عميحاي شكلي من حزب اليمين إن "الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع المواجهات والأحداث في المدن العربية خلال عملية حارس الأسوار مع قطاع غزة في مايو الماضي. 
 
وبحسب القناة 7 العبرية، في مناقشة عن تلك الأحداث في لجنة الأمن الداخلي بالكنيست، قال شكلي لمندوبة الشرطة التي قدمت استنتاجاتها: "هذا ليس تحقيقًا، وما حدث يشير إلى فشل إدراكي عميق لشرطة إسرائيل، وأنت لست مهمتك إنقاذ الجرحي، بل إحباط الهجمات العمليات".
 
وأضاف: "حقيقة أنهم يأتون إلى هنا ويوضحون عدد أفراد الشرطة الذين أصيبوا أمر جيد، إنه جزء من تحقيق، لكن كان يجب أن تأتي الشرطة وتقول أشياء أخرى هنا، وتوقعت أن أعرف عدد الذين أصيبوا وأنت كان يمكنك أن تمنع إصابتهم وحمايتهم".
 
وهاجم شكلي أعضاء الكنيست العرب الذين دعموا تلك الأحداث، وأشادوا بما قام به الفلسطينيين ضد اليهود في المدن المختلطة.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة دارت في المدن العربية في إسرائيل خلال تصعيد مايو الأخير مع غزة بين المواطنين العرب واليهود أبرزها في اللد والرملة، جرى خلالها مهاجمة المستوطنين اليهود وإحراق ممتلكاتهم واستهدافهم بشكل مباشر مما أدى لوقوع قتلى وإصابات.

#عميحاي شكلي #الهبة الشعبية #الشرطة الإسرائيلية #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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