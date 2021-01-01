شاكيد: ملتزمون بمواجهة البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد اليوم الإثنين إنه لدى الحكومة الإسرائيلية التزام بحماية المنطقة "ج" من التمدد الفلسطيني.



وأضافت شاكيد وفق القناة 7 العبرية خلال في مؤتمر حول البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) في الضفة الغربية والأغوار،: "في محادثاتي مع وزير الجيش، هو يتفهم الأمر ويلتزم به، ولدينا التزام مطلق بحماية المنطقة (ج) وتوسيع الاستيطان فيها".



وتابعت: "أتابع بقلق استيلاء الفلسطينيين على المنطقة (ج)، وقد أخبرني وزير الجيش أنه ينوي محاربة البناء غير القانوني بضراوة وهذا أمر يتعين على الإدارة المدنية التعامل معه".