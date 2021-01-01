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شاكيد: ملتزمون بمواجهة البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"

الإثنين 13 ديسمبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: ملتزمون بمواجهة البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"



القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد اليوم الإثنين إنه لدى الحكومة الإسرائيلية التزام بحماية المنطقة "ج" من التمدد الفلسطيني.
 
وأضافت شاكيد وفق القناة 7 العبرية خلال في مؤتمر حول البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) في الضفة الغربية والأغوار،: "في محادثاتي مع وزير الجيش، هو يتفهم الأمر ويلتزم به، ولدينا التزام مطلق بحماية المنطقة (ج) وتوسيع الاستيطان فيها".
 
وتابعت: "أتابع بقلق استيلاء الفلسطينيين على المنطقة (ج)، وقد أخبرني وزير الجيش أنه ينوي محاربة البناء غير القانوني بضراوة وهذا أمر يتعين على الإدارة المدنية التعامل معه".

#الداخلية الإسرائيلية #أييليت شاكيد #مناطق ج

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