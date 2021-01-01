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“الهيئة المستقلة” تدعو “حماس” لعدم معارضة اجراء الانتخابات المحلية في غزة

الإثنين 13 ديسمبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الهيئة المستقلة” تدعو “حماس” لعدم معارضة اجراء الانتخابات المحلية في غزة



رام الله /سما/

قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن انتخابات المجالس المحلية في الضفة جرت بسلاسة وبمستوى عالٍ من المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يدلل على الاقبال الواسع من المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي.

وشدّد دويك في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” اليوم الاثنين، على أهمية المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي تشكل 70% من حق الاقتراع، بينها 40% في الضفة و30% في غزة، لا سيما أن هناك بعض الهيئات المحلية بالقطاع تعاني من اشكاليات كبيرة ما ينعكس سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا حركة حماس إلى عدم معارضتها أو حتى ممانعة اجراء العملية الانتخابية خاصة بالمرحلة المقبلة التي ستبدأ مطلع العام المقبل، وطالبها بأن تعلن خلال الفترة الحالية موقفها من اجراء الانتخابات المحلية في غزة حتى يتنسى للجنة الانتخابات العمل هناك.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #انتخابات المجالس المحلية #الانتخابات المحلية 2021

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