محاكم وتمديدات وإفراج عن أسرى

رام الله /سما/

حكمت محاكم الإحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير الفتى مصطفى عبده 16 عاما من بلدة عنبتا بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا وغرامة مالية 1200 شيكل، والأسير الفتى حمزة فتحى عدس 17عاما من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور، إضافة إلى غرامة مالية 1200 شيكل، والأسير عبد الرؤوف سعيد مجدلاوي” (52 عاما)، من مخيم بلاطة بنابلس بالسجن الفعلي لمدة عام اضافة الى غرامة مالية قدرها (25 ألف) شيكل، والأسير مالك عايش أبو مارية من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 27 شهراً على الأسير إضافة إلى غرامه مالية بقيمة 4 آلاف شيكل، والأسير يوسف الصرفندي من أريحا بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات و4 شهور إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 7 آلاف شيكل.

وقررت محاكم الاحتلال، تجديد الاعتقال الاداري للاسير حامد مسلماني من طوباس لمدة 4 شهور، والاعتقال إلاداري للاسير يحيى صباغ من طولكرم لمدة 6 شهور ، وحول الشيخ الأسير ماهر برقان من الخليل للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر ، وجددت للمرة الثانية على التوالي الاعتقال الإداري للأسير مصطفى حجازي من مخيم الدهيشة في بيت لحم لمدة 6 شهور .

من جهة ثانية، مددت محاكم الإحتلال الأسرى: الأسير عمرو جهاد ظريفه من نابلس حتى تاريخ 2/2/2022، والأسير حميد حنايشه من بيت دجن شرق نابلس حتى الخامس من يناير القادم، والأسير ميسرة البرغوثي من بلدة كفرعين غرب رام الله حتى الثلاثاء القادم، و الأسير المقدسي الطالب بجامعة بيرزيت شادي عميرة لـ 5 أيام علما انه اعتقل قبل حوالي شهر.

الى ذلك، أفرجت محاكم الاحتلال عن الاسرى: الاسير الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، والأسير عدى يونس من الخليل بعد اعتقال استمر عام ونصف في الأسر، و الأسير عمران البرغوثي من رام الله بعد اعتقال استمر 18 شهرًا، والأسير خالد براهمة من أريحا بعد اعتقال إداري استمر7 شهور، والاسرى كل من أحمد عبيد وأحمد درويش وأكرم مصطفى ومحمد مصطفى وقاسم درباس وجميعهم من القدس .