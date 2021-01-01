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محافظة القدس: عدوان المستوطنين على أبناء شعبنا عمل ممنهج برعاية حكومة الاحتلال

الإثنين 13 ديسمبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: عدوان المستوطنين على أبناء شعبنا عمل ممنهج برعاية حكومة الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

 أدانت محافظة القدس، استمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها سواء بالهدم أو بالاستيلاء عليها، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.

وحمّلت المحافظة في بيانها مساء اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين المنظمة على المقدسيين وممتلكاتهم، التي كان آخرها إقدام عناصر متطرفة على تحطيم مركبات المواطنين في منطقة الشيخ جرّاح وشارع نابلس في العاصمة المحتلة.

ولفتت إلى أنّ أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون تأتي في سياق مخطط استراتيجي تحت أعين أجهزة الاحتلال التي تشارك فيه وتستفيد من تبعاته.

وجددت التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي خاصة القرار 2334، وأن ظاهرة البؤر الاستيطانية تقام بدعم وحماية وتمويل حكوميّ.

ودعت المحافظة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك من أجل وقف هذه الاعتداءات والمجازر بحق شعبنا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون.

#محافظة القدس #تهجير المقدسيين #المقدسات الإسلامية #المسجد الاقصى #اعتداءات المستوطنين

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