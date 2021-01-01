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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها “المزعزعة للاستقرار”

الإثنين 13 ديسمبر 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها “المزعزعة للاستقرار”



بروكسل /سما/ أ ف ب

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب “أعمال مزعزعة للاستقرار” نفذت في أوكرانيا وفي عدة دول إفريقية، بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية وكالة فرانس برس.

وافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

تتضمن العقوبات حظر تأشيرات للأشخاص المشمولين وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي إذا وجدت.

وقال دبلوماسي أوروبي إن “فاغنر شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي بلدان أخرى مجاورة، خاصة في إفريقيا”.

رُصد وجود شركة فاغنر في عدة دول في إفريقيا جنوب الصحراء حيث لروسيا حضور، ولا سيما في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، لكنها تنشط أيضًا في ليبيا وسوريا وأوكرانيا، وفقًا لمصدر أوروبي.

كما وافق الوزراء الأوروبيون الاثنين على إطار قانوني يسمح لهم بفرض “عقوبات على أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية في مالي”.

#الاتحاد الاوروبي #مجموعة فاغنر الروسية #اوكرانيا

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