سجن بريطاني لمدة 6 أشهر بدعوى شتم اليهود

القدس المحتلة /سما/

حكمت محكمة بريطانية على البريطاني آدم بويل وهو من سكان برمنغهام، بالسجن ستة أشهر بعد أن ردد هتافات معادية وجه زوجين يهوديين أمام ضباط الشرطة.



وأفادت القناة 7 العبرية أنه قبل حوالي شهرين اقترب بويل من الزوجين اللذين كانا ينتظران في مانشستر عندما كان في حالة سكر، وسألهما عما إذا كانا يهوديين ثم بدأ في إلقاء الشتائم والتعبيرات المعادية عليهما.



وأوضحت أنه عقب الحاثة هرع عناصر الشرطة الذين شاهدوا الفعل من مسافة بعيدة إلى مكان الحادث واعتقلوه.



وأشارت القناة إلى أنه وجهت له تهمة جريمة كراهية وحكمت عليه المحكمة كما ورد بالسجن ستة أشهر.



وذكرت شرطة مانشستر أن اعتقال المتهم وتسليمه على وجه السرعة كان جزءًا من سياسة "عدم التسامح المطلق" مع الأحداث المعادية للسامية والمناهضة لإسرائيل.