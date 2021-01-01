نقابة الصحفيين تهنئ رئيس جامعة الاسراء بغزة وتبحث سبل التعاون المشترك

غزة /سما/

استقبل الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الإسراء – غزة بمكتبه، اليوم الأحد، وفداً من نقابة الصحافيين الفلسطينيين برئاسة الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين.

وضم الوفد عضوي الأمانة العامة الزميلين طارق ابو غزالة وعلا كساب والزميل ناصر عطا الله عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء والزميل لؤي الغول مدير النقابة بغزة.

و بحث الوفد مع الدكتور الفرا بحضور د. علاء مطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ود. احمد الحساينة نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية ، سبل التعاون المشترك بين النقابة والجامعة في المجالات الإعلامية.

وقال الأسطل خلال اللقاء، إن جامعة الإسراء هي جامعة الكل الفلسطيني ، مؤكدا على دعم ومساندة نقابة الصحفيين للجامعة لكي تستكمل مسيرتها نحو الريادة والتميز. ووجه الأسطل التحية والتقدير لرئيس دولة فلسطين الاخ محمود عباس، على جهوده وحرصه علي دعم التعليم والجامعات الفلسطينية، واشاد بحالة الاستقرار في الجامعة .

وهنأ الأسطل خلال اللقاء الدكتور عبد الخالق الفرا بمناسبة تعيينه رئيسا لجامعة الاسراء متمنيا له النجاح خاصة في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني عامة والجامعات خاصة.

وبدوره شكر أ.د. الفرا نقابة الصحفيين على هذه الزيارة الرائعة التي إن دلت فإنما تدل على حرص نقابة الصحافيين على هذه الجامعة و مسيرتها التعليمية، متمنياً أن يكونوا دائما عند حسن ظن شعبهم بهم.

وأكد أ.د الفرا خلال حديثه أن الجامعة مؤسسة وطنية ، والعمل بداخلها قائم على قاعدة تكاملية تتسم بالعمق والشمولية بين مجالسها المختلفة ، وأن رسالة الجامعة واضحة وضوح الشمس وتمتاز بموضوعيتها، وتفتح أبوابها أمام الجميع .

واكد على اهمية التنسيق والتعاون بين الجامعة والنقابة لكي تستمر الجامعة بحمل الامانة والقيام بمسؤولياتها اتجاه المجتمع الفلسطيني. في ختام اللقاء قام الدكتور تحسين الأسطل بتقديم درع نقابة الصحافيين للأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا تعبيراً عن امتنانه وتقديره للجهود التي تبذلها الجامعة في خدمة المجتمع الفلسطيني.‏