إسرائيل وأمريكا تجريان مناورة دفاع سيبراني خلال أيام

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية النقاب عن مناورة دفاع سيبراني ستجريها إسرائيل وأمريكيا خلال أيام في واشنطن.



ووفقاً للصحيفة العبرية، وصل مسؤولون من لواء الدفاع السيبراني في شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتدربوا هناك على الدفاع السيبراني مع قيادة السايبر الأمريكية.



وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي ولم يرغب في الكشف عن مزيد من المعلومات حول المناورة، ولكن يمكن الافتراض أن قرار القيام بالتدريب المشترك قد تم اتخاذه في ضوء التهديدات السيبرانية المتزايدة.



في الأشهر الأخيرة جرت هجمات ومحاولات للقيام باختراقات إلكترونية مقلقة في إسرائيل، كان من بينها هجوم على مُستشفى "هيليل يافي" في الخضيرة وعلى شركة التأمين شيربيت وحتى على البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى.