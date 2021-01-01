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قائد أركان الجيش الإيراني: التقينا بمسؤولين من الإمارات والسعودية وتم حل سوء التفاهم لحد ما

الإثنين 13 ديسمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد أركان الجيش الإيراني: التقينا بمسؤولين من الإمارات والسعودية وتم حل سوء التفاهم لحد ما



طهران /سما/

أعلن قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، عن اللقاء بمسؤولين من الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أنه "تم حل سوء التفاهم إلى حد ما".

والتقى اللواء باقري، صباح اليوم الاثنين، العميد الركن، عبد العزيز بن عبدالله المنذري، نائب رئيس الأركان للعمليات والتخطيط بالقوات المسلحة العمانية، بهدف توسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي بين الجانبين، وفق شبكة "العالم".

وقال باقري: "مستعدون لعرض خبراتنا على الجانب العماني بخصوص مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "وجود الجيوش الأجنبية في المنطقة يؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن".
وأكمل: "يرى الأمريكيون والأوروبيون أن السبيل الوحيد لبقائهم في المنطقة هو تنفيذ المؤامرات وخلق الانقسامات بين دول المنطقة".

وتابع باقري: "لدينا علاقات جيدة مع قطر والكويت..لا توجد حاليا الكثير من الاتصالات مع البحرين، وبالتأكيد يمكن لسلطنة عمان أن تلعب دورا في هذا الصدد".

وأوضحت "العالم" أنه في الاجتماع، تم التطرق إلى موضوع تحسين العلاقات التعليمية والعسكرية ومكافحة الإرهاب واستتباب الأمن في المنطقة دون تدخل خارجي.

#ايران #الجيش الايراني #الامارات #السعودية

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