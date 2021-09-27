لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الإثنين، جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية- المرحلة الثانية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 26 آذار 2022، في 66 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 25 هيئة في القطاع.

واستناداً لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وضعت لجنة الانتخابات الجدول الزمني الذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها، والتي تبدأ بمرحلة تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض خلال الفترة من 8 إلى 12 كانون ثاني 2022.

كما سيتم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام خلال الفترة من 8/2/2022 ولغاية يوم 17/2/2022، ومن المقرر نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها يوم 12/3/2022، وذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً بحيث تنتهي مساء 24/3/2022.

وسيكون يوم السبت الموافق 26/3/2022 يوم الاقتراع كما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء، وسيتم إعلان نتائج الانتخابات في اليوم التالي.



