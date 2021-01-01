مؤسسة خطوات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقيم فعالية الفرح والرياضة للأطفال الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أقامت مؤسسة خطوات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين فعالية الفرح والرياضة وذلك احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطفلة والذي أقيم في صالة ماجد أسعد في مدينة البيرة.

وهدفت الفعالية التي حضرها اكثر من مئة طفل وطفلة من برنامج خطوات الى تسليط الضوء على تطلعات وأحلام أطفال فلسطين وحقهم في الوصول لفرص متساوية في عالم العمل المستقبلي، والتحديات التي قد يواجهونها، والبيئة الداعمة التي يطالبون بوجودها، بالإضافة الى تعزيز مفهوم المهارات الحياتية عند الأطفال من خلال الأنشطة الترفيهية الهادفة والتعليمية.

ونفذت هذه الفعالية تحت إطار البرنامج الاقليمي المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في فلسطين والاردن ومصر" والممول من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي "سيدا" وحملة "جيل المساواة: تحقيق حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو" وضمن برنامج مؤسسة خطوات الذي يوفر فرص متكافئة لكلا الجنسين في الرياضة.

وفي الكلمة الافتتاحية، قالت ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين: " نحن ملتزمون في دعم النساء والرجال والطفلات والأطفال لتحقيق أعظم إمكاناتهم في عالم العمل المستقبلي، بما يشمل جميع المهن". وأضافت:" إنهم يستحقون الحصول على فرص متكافئة للمشاركة في الألعاب الرياضية وتحقيق أهدافهم ، بما في ذلك تقرير اختياراتهم في الحياة". كما وشددت غيموند أيضًا على الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في حياة الأطفال من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتحدي الصور النمطية والأعراف الاجتماعية بين الجنسين.

وبدوره، قال السيد محمد صباح، مدير التطوير الرياضي الإقليمي في مؤسسة خطوات: " يسعدنا أن نكون جزءا من هذا الاحتفال الذي يلقي الضوء على إحدى الأهداف الرئيسية لمؤسستنا، وهي توفير فرص متساوية لـكلا الجنسين في الرياضة. أدراكا منا بمدى أثر الرياضة على الجانب الاجتماعي والتنموي عند الأطفال". وأضاف: "توفر مؤسسة خطوات برامج رياضية صحية للأطفال اناثا ذكورا في مخيمات اللجوء والمناطق الأكثر تهميشا في فلسطين والأردن ولبنان في كل عام ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2006. ومن أهم إنجازات المؤسسة تحقيق المساواة بالنسبة لعدد الذكور والاناث الملتحقين بالبرنامج وتوفير فرص متساوية لهم، حيث بلغت نسبة مشاركة الاناث ٥٠٪".

وتخلل الفعالية مجموعة من الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية التفاعلية كالرسم على الوجه والرقص والتصوير، التي قام بها أطفال مؤسسة خطوات ذكوراً وإناثاً من مناطق الضفة الغربية من خلال فرق مختلطة.

عن جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو واليوم العالمي للطفلة لعام 2021

في عام 2021، نحتفل بذكرى منتدى جيل المساواة، حيث تطالب حملة "جيل المساواة" المساواة في الأجر وتقاسم الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بالتساو ووضع حد للتحرش الجنسي وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن ومشاركتهن على قدم المساواة في الحياة السياسية وصنع القرار في جميع مجالات الحياة.

نتيجة لجائحة كوفيد-19، زادت الفجوة الرقمية بين الجنسين في الاتصال والأجهزة والاستخدام والمهارات والوظائف حقيقية عالميا وفي فلسطين، واليت أدت الى اقصاء النساء والفتيات عبر مختلف المناطق الجغرافية والفئات العمرية. وخلال هذا العام، نطالب بأن نغتنم الفرصة من اجل من أجل اعمال حقوق الفتيات في فلسطين والحصول على فرص عمل لائقة ومتساوية وضمان حرية التعبير والفرح وإطلاق إمكاناتهن التي لا حدود لها.