بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين، لافتة إلى أنها نشرت كشفاً جديداً لحملة الجوازات المصرية.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين السابق والحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/42).

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2021/42)

كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/21)